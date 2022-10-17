Российских сенаторов и депутатов захотели лишить брони от мобилизации

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Депутатов Государственной думы и членов Совета Федерации РФ могут лишить бронь от частичной мобилизации, пишут «Известия» со ссылкой на проект поправок в закон о мобилизации. Одни из авторов законопроекта, глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что инициатива «позволит удовлетворить запрос общества на справедливость». Предлагается внести такие поправки в закон, чтобы депутаты и сенаторы получали отсрочку на общих основаниях с остальными россиянами.

Инициатива позволит удовлетворить запрос общества на справедливость, — добавил Миронов.

Он при этом добавил, что в первоочередном порядке должны призывать «силовиков». В эту категорию подпадают служащие в национальной гвардии РФ, спасательных воинских формированиях, Службе внешней разведки РФ, органах ФСБ, военной прокуратуре, военных следственных органах СК РФ, федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки и воинских подразделениях федеральной противопожарной службы.

14 октября Путин в ходе пресс-конференции в Астане заявил, что мобилизация завершится в течение двух недель. Российский лидер сообщил, что на текущий момент уже призваны 220 тысяч человек.

Представитель Кремля Дмитрий Песков после этого заявил, что слова президента о сроках мобилизации означают, что через две недели она завершится. Он добавил, что дополнительных предложений о мобилизационных мерах от Минобороны России не поступало.