Российских путешественников обяжут следить за габаритами ручной клади «Аэрофлот» и Ространснадзор разрабатывают новые правила провоза ручной клади

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Аэрофлот» и Федеральная служба по надзору в сфере транспорта начали разрабатывать новые правила провоза ручной клади и багажа. Гендиректор компании Сергей Александровский и глава Ространснадзора Виктор Басаргин назвали этот шаг необходимым для того, чтобы сделать требования едиными и понятными для всех.

Суть необходимых изменений в том, чтобы обозначить в ФАП [Федеральные авиационные правила] единые и понятные для всех измеримые параметры ручной клади, на которые могли бы ориентироваться авиаперевозчики различных бизнес-моделей, в том числе лоукостеры, — сказал Басаргин.

Александровский добавил, что в ФАП планируется закрепить минимальные габариты ручной клади. Ожидается, что это позволит развиваться в стране лоукостерам.

В середине января суд обязал «Победу» убрать из требований к ручной клади габариты дамских сумок и портфелей, которые перевозятся сверх нормы бесплатного провоза. Однако при этом сохранились альтернативные правила провоза, согласно которым в салон самолета можно брать любые вещи, которые помещаются в калибратор, размеры которого 36×30×27 см.

Ранее в аэропорту Шереметьево авиакомпаниям предложили допускать в салон сверхгабаритную ручную кладь. Такая мера стала необходима из-за того, что у такого багажа высок риск неотправки из-за требований к особому оформлению.