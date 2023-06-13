Российских добровольцев будут хоронить на воинских кладбищах Путин подписал закон, разрешающий хоронить участвующих в СВО добровольцев на воинских кладбищах

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий хоронить на воинских кладбищах добровольцев, участвовавших в специальной военной операции (СВО). Как отмечается в законе, опубликованном на портале нормативных правовых актов, эта норма касается всех, кто присоединился к кампании с 24 февраля 2022 года.

Речь идет о гражданах, служащих в добровольческих формированиях или заключивших контракт с организациями, содействующими Вооруженным силам РФ в выполнении их задач.

Ранее в поселке Жирекен Забайкальского края местные жители поссорились из-за похорон состоявшего в ЧВК «Вагнер» участника СВО. Глава администрации поселка Алена Когодеева сообщила, что многие люди считают неправильным проводить похороны с почестями, так как погибший несколько лет назад был осужден за убийство.

3 февраля стало известно, что в городе Артемовске Свердловской области сгорела могила участника специальной операции Сергея Миниахметова. Родственники погибшего сообщили, что пожар на кладбище случился на 40-й день со дня гибели бойца. Близкие военнослужащего уверены, что могилу подожгли.

В октябре 2022 года жители Белгорода обнаружили на свалке цинковые гробы, в которых могли доставлять тела погибших в зоне СВО солдат. По данным канала, гробы выбросила на помойку местная ритуальная компания.