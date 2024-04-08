Российским автомобилистам запретят убирать триколор с номеров Хинштейн: флаг России на номерах авто может стать обязательным до конца года

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Триколор на российских автомобильных регистрационных номерах сделают обязательным до конца 2024 года, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. По его словам, такая патриотическая инициатива поступила от одного из подписчиков.

Я написал по этому поводу запрос в ГУОБДД МВД России, где мне сообщили, что работа в этом направлении уже ведется, до конца текущего года будут внесены необходимые изменения в ГОСТ, — написал он.

Ранее президент России Владимир Путин поручил членам правительства принять меры с целью обеспечения бесперебойной связи на автомобильных дорогах. Особое внимание будет уделено трассам, которые входят в состав международных транспортных коридоров.

До этого директор автошколы Вадим Кузовкин оценил увеличение срока сдачи экзамена на водительские права. По его словам, это станет не лучшим решением для будущих автомобилистов. Эксперт подчеркнул, что спустя три неудачные попытки потенциальному водителю придется ждать полгода. За это время он может потерять приобретенные навыки.

Среди плюсов нововведения Кузовкин выделил увеличение штрафных баллов. В экзаменационном листе появится больше моментов, которые можно оценить. Благодаря этому водитель будет лучше понимать, что он нарушил.