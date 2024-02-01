Российские вузы обяжут вывешивать государственный флаг В Госдуму внесли законопроект о размещении флага РФ на вузах и колледжах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, обязывающий все образовательные учреждения в России с нового учебного года вывесить на своих зданиях и территориях государственный флаг. Документ размещен в думской электронной базе.

Инициатива предполагает распространить норму о постоянном размещении флага на все образовательные организации страны, независимо от форм собственности. В настоящее время вывешивать государственный символ в обязательном порядке требуется от общеобразовательных организаций — школ, гимназий и лицеев, к вузам и колледжам это требование не относится.

Также в документе указано, что в случае, если речь идет не о здании целиком, а о многоквартирном доме или отдельном помещении, флаг помещается на постоянной основе только на территории образовательной организации, но в праздничные дни предполагается его появление на самих зданиях. Это касается в том числе кружков, секций, школьных театров, оркестров и других учреждений дополнительного образования.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

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