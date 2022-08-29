Российские войска сбили два украинских штурмовика Су-25 МО РФ: ВКС России уничтожили два Су-25 в Червоном Яре и Курдюмовке

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Воздушно-космические силы России за сутки уничтожили два украинских штурмовика Су-25, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, летательные суда были сбиты вблизи населенных пунктов Червоный Яр и Курдюмовка, которые находятся под контролем ВС РФ.

ВКС России за сутки сбиты два самолета Су-25 Воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Червоный Яр Запорожской области и Курдюмовка Донецкой Народной Республики, — поделился Конашенков.

Также, по его словам, уничтожен пункт временной дислокации и склад боеприпасов 108-й бригады территориальной обороны вблизи населенного пункта Марганец Днепропетровской области. Кроме того, в районе Нововоронцовки Херсонской области ликвидировано около 70 бойцов ВСУ и 14 единиц специальной автомобильной техники.

Ранее СК России сообщил о расследовании новых преступлений Киева в ДНР и на Украине. Следствие рассмотрит несколько эпизодов размещения военной техники ВСУ в школах и учебных учреждениях в Харьковской и Днепропетровской областях, а также минирование водонапорной башни в Новомихайловке в ДНР. Дополнительно будут расследованы факты гибели мирной жительницы и ранения двух детей в результате обстрела со стороны ВСУ в Горловке.