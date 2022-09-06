Российские войска уничтожили крупное хранилище топлива ВСУ под Днепром

Фото: facebook.com/mod.mil.rus/Global Look Press

Ракета большой дальности морского базирования «Калибр»

Вооруженные силы России уничтожили крупное хранилище топлива ВСУ в районе села Карповка Днепропетровской области, рассказал в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, горючее предназначалось для украинских военных, действующих на Николаево-Криворожском направлении.

Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе населенного пункта Карповка Днепропетровской области уничтожено крупное хранилище топлива, предназначавшегося группировке украинских войск на Николаево-Криворожском направлении, — поделился представитель ведомства.

Также в районе населенных пунктов Снигиревка и Мирное Николаевской области истребители ВКС России сбили три украинских штурмовика Су-25, сообщил Конашенков.

Всего в течение суток ВС РФ уничтожили 12 танков, 19 бронированных машин и шесть пикапов с крупнокалиберными пулеметами. Убиты были более 210 украинских военнослужащих.

Накануне Конашенков сообщал, что Воздушно-космические силы РФ, ракетные войска и артиллерия уничтожили более 220 военных ВСУ при их попытке закрепиться на отдельных участках Николаево-Криворожского направления. Он добавил, что в районах Вознесенска и Очакова Николаевской области уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ, на которых хранились свыше полутора тысяч реактивных снарядов для систем залпового огня.