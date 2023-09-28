Российские войска уничтожили арсенал и командно-наблюдательный пункт ВСУ

Фото: Sgt. James Bunn/Keystone Press Agenc/Global Look Press

Военнослужащие Вооруженных сил России успешно уничтожили украинский командно-наблюдательный пункт в районе населенного пункта Федоровка Донецкой Народной Республики, сообщили на брифинге в Минобороны РФ. По данным ведомства, за прошедшие сутки также был нанесен удар по 62-му арсеналу, в котором хранились вооружения для Сухопутных войск Украины. Он расположен в Кировоградской области.

В районе населенного пункта Богдановка Кировоградской области поражен 62-й арсенал боеприпасов Сухопутных войск Украины. В районе населенного пункта Федоровка Донецкой Народной Республики поражен командно-наблюдательный пункт, — говорится в сообщении.

В ходе боев на Купянском направлении были уничтожены живая сила и техника 14-й и 32-й механизированных, а также 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ. Потери противника составили до 50 украинских военнослужащих, также уничтожено два автомобиля, артиллерийская система М777, установка M109 Paladin, а также гаубица «Мста-Б».

Как сообщалось ранее, в зоне специальной военной операции был ликвидирован боевик «батальона имени Шейха Мансура» Магомед Ганиев. По словам военного корреспондента Евгения Поддубного, он был убит в ходе боев на Запорожском направлении.