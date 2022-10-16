Минобороны РФ рассказало о нескольких сорванных попытках наступления ВСУ Минобороны России сообщило о безуспешных попытках наступления ВСУ на нескольких направлениях

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Российские войска сорвали попытку наступления 92-й мехбригады ВСУ на Купянском направлении, потери противника составили более 50 человек, сообщил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Помимо этого, на Краснолиманском направлении ВС РФ пресекли попытки противника форсировать реку Жеребец. На Криворожском направлении российские военнослужащие отбили атаки трех украинских батальонов: ликвидировано более 250 солдат ВСУ, 11 танков, 14 бронемашин и два орудия полевой артиллерии.

На Купянском направлении в результате упреждающего огневого поражения российской артиллерии сорвана попытка наступления 92-й механизированной бригады ВСУ. <...> На Криворожском направлении противник в течение суток силами до трех батальонов, в том числе одного танкового, предпринимал попытки прорыва обороны российских войск в районах населенных пунктов Кошара и Пятихатки Херсонской области. В ходе ожесточенных боев подразделения российской армии удержали занимаемые позиции, — гласит сообщение.

Кроме того, по словам представителя ведомства, на Андреевском и Николаевском направлениях российскими войсками отражены атаки противника силами до мотопехотной роты каждая. На Николаево-Криворожском направлении за минувшие сутки ликвидировано более 350 украинских военнослужащих, указал Конашенков.

Накануне российские военные сорвали подготовку ВСУ к высадке десанта у Запорожской АЭС для проведения речной операции. Также ВСУ предприняли попытки вести разведку боем на Краснолиманском направлении в районах ДНР и ЛНР, однако в результате огневого поражения российскими войсками подразделения украинской армии были отброшены на исходные позиции: потери противника составили 60 человек.