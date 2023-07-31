Российские войска сорвали попытки ВСУ закрепиться в Старомайорском Минобороны: военные группировки «Восток» отразили попытки ВСУ закрепиться в Старомайорском

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Подразделения группировки ВС РФ «Восток» отразили попытки ВСУ закрепиться на севере села Старомайорское на Южно-Донецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Олег Чехов. По его словам, украинские войска несут в ДНР потери, несколько военных взяты в плен.

На Южно-Донецком направлении передовые подразделения группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии продолжают отражать попытки противника, пытающегося закрепиться в северных районах Старомайорского, в ходе боев противник несет потери, несколько боевиков взяты в плен, — рассказал офицер.

Он подчеркнул, что в районе Старомайорского бомбардировщики и штурмовики, а также вертолеты «Востока» поразили пункты временной дислокации ВСУ, скопления живой силы и техники. Под их огнем противник также оказался в районе совхоза «Октябрь» и Макаровки, уточнил Чехов.

Кроме того, авиация отработала по пунктам временной дислокации ВСУ, скоплению живой силы и техники в районах Новоданиловки, Жеребянки и Малой Токмачки, добавил начальник пресс-центра «Востока».

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ потеряли целую бригаду в боях за село Старомайорское. По его словам, на Запорожском направлении Украина «кидает на убой колоссальные силы». Подтвержденные данные по невозвратным потерям украинских сил именно на данном участке составляют свыше трех тысяч бойцов, сказал Рогов.