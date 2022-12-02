Минобороны: ВС РФ сорвали атаку ВСУ на Краснолиманском направлении

Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Вооруженные силы России сорвали атаку украинской армии на Краснолиманском направлении, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга. Он уточнил, что во время операции более 100 солдат ВСУ были ликвидированы или ранены.

На Краснолиманском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение трем ротным тактическим группам противника, выдвигавшимся для атаки в направлении населенного пункта Червонопоповка Луганской Народной Республики, — сказал Конашенков.

Генерал-лейтенант добавил, что в результате огневого поражения войска украинской армии были рассеяны и отброшены на исходные позиции.

По данным Минобороны, помимо личного состава ВСУ также потеряли два танка, две боевые бронированные машины и два пикапа. Конашенков отметил, что 11 военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Украинские войска также предприняли попытку контратаки на Южно-Донецком направлении. В районе Угледара Донецкой Народной Республики было поражено до 50 военнослужащих противника. В Минобороны уточнили, что также были ликвидированы один танк, три бронетранспортера и два пикапа.

Ранее бойцы ВС России показали, как с помощью беспилотников штурмуют позиции ВСУ под Угледаром. На кадрах можно увидеть, как на позиции противника сбрасываются гранаты РГД-5.