Российские войска сбили украинский Су-27 над Марьинкой Минобороны: российские войска сбили украинский Су-27 над Марьинкой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Су-35 ВКС России

Воздушно-космические силы России сбили украинский истребитель Су-27 в небе над Марьинкой Донецкой Народной Республики, заявил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, всего с начала боевых действий на Украине российские военные уничтожили 400 украинских самолетов.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Марьинка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-27 Вооруженных сил Украины. <...> Всего с момента начала проведения специальной военной операции уничтожено 400 самолетов, — сказал Конашенков.

За сутки в результате действий российских военнослужащих на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях СВО были убиты около 350 украинских солдат, а также уничтожены танк, семь боевых бронированных машин, пять пикапов, девять автомобилей, гаубица Д-20, три гаубицы Д-30, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», американская артиллерийская система М777, зенитный ракетный комплекс С-300 и семь беспилотников.

Ранее военкор Андрей Коц заявил, что Вооруженным силам России следует взять под контроль Марьинку, чтобы окружить Авдеевку, из которой ведутся обстрелы Донецка, Макеевки и Горловки. По его словам, сделать это сложно из-за сильного укрепления города.