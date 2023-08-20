Российские войска отразили более 20 атак ВСУ в зоне СВО Минобороны РФ: российские войска за сутки отразили 23 атаки ВСУ в зоне СВО

Фото: МО РФ

Российские военные за сутки отразили 23 атаки ВСУ на Купянском, Краснолиманском, Донецком и Запорожском направлениях в зоне СВО, сообщил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, попытки нападения производились в районах населенных пунктов Работино, Вербовое, Красногоровка, Первомайское, Веселое, Майорск, Старомихайловка, Ольшана, Синьковка, Ивановка, Новоселовское, Торское и Белогоровка.

На Запорожском направлении отражено восемь атак противника. <...> На Донецком направлении успешно отражено шесть атак ВСУ. <...> На Купянском направлении успешно отражено шесть атак противника. <...> На Краснолиманском направлении отражено три атаки противника, — перечислил Конашенков.

Всего за сутки в результате действий российских войск на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях в зоне проведения военной операции были уничтожены около 705 бойцов ВСУ и 48 единиц техники, три склада боеприпасов и 23 беспилотника. Кроме того, была пресечена деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных групп.

Как утверждает военный обозреватель Алексей Суконкин, основная цель контрнаступления ВСУ заключается в попытке прорваться к населенным пунктам Токмак и Мелитополь Запорожской области. По его словам, по этой причине украинские войска упорно пытаются прорвать российскую оборону в Работино. Суконкин отметил, что руководство армии Украины посылает на Запорожское направление самые подготовленные подразделения и большое число единиц западной военной техники.