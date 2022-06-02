Российские войска отразили атаку ВСУ в районе населенного пункта Сладкое

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Войска РФ и ДНР смогли отразить нападение ВСУ около поселка Сладкое, сообщила Народная милиция ДНР в Telegram-канале. Отмечается, что атака была совершена со стороны Новомихайловки. В ведомстве добавили, что российские войска уничтожили украинский БМП и 15 человек личного состава.

В результате совместных действий военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации, отражена атака противника в районе н.п. Сладкое с направления н.п. Новомихайловка, — указано в сообщении.

Ранее 1 июня вооруженные силы России высокоточными ракетами воздушного базирования поразили пункты управления украинских националистических формирований «Кракен» и «Азов» в районе Харькова. Также был сбит один самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Любомировка Николаевской области.