Минобороны: российские войска уничтожили бойцов ВСУ на острове Антоновский

Фото: МО РФ

Российские военные завершили уничтожение бойцов ВСУ, которые высадились на острове Антоновский близ Антоновского моста, сообщил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, в течение суток на Херсонском направлении в зоне СВО были убиты около 20 украинских военных, а также уничтожены четыре единицы техники.

На Херсонском направлении завершено уничтожение подразделений ВСУ, высадившихся на острове Антоновский в районе Антоновского моста. Кроме того, в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, два автомобиля и две гаубицы М777 производства США, — сказал Конашенков.

Также он заявил, что военнослужащие ВС РФ пресекли 15 попыток наступления ВСУ на Краснолиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях в зоне СВО. Суммарно за сутки в результате действий российских сил на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях были убиты около 665 украинских военных. Кроме того, ВС РФ уничтожили три склада с боеприпасами, восемь танков, 12 боевых машин пехоты, четыре боевые бронированные машины, 10 автомобилей, три пикапа, гаубицы Д-20 и FH70, две гаубицы Д-30, американское буксируемое орудие М119, польскую самоходную артиллерийскую установку Krab, самоходную гаубицу «гвоздика», две гаубицы М777 производства США и 24 беспилотников. Также была пресечена деятельность трех диверсионно-разведывательных украинских группировок (ДРГ).

Накануне в Минобороны заявили, что российские военные ликвидировали группу диверсантов ВСУ, которые пытались высадиться на острове Антоновский в Херсонской области. По данным ведомства, ВС РФ нанесли удар по двум моторным лодкам, на которых перемещались члены ДРГ.