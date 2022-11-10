Российские войска начали переброску из Херсона на левый берег Днепра Минобороны заявило, что ВС РФ начали переброску из Херсона на левый берег Днепра

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Российская группировка войск осуществляет маневр подразделений на подготовленные позиции на левом берегу реки Днепр, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга. Он подчеркнул, что процесс идет согласно утвержденному плану.

На Николаево-Криворожском направлении осуществляется маневр подразделений российской группировки войск на подготовленные позиции на левом берегу реки Днепр, в строгом соответствии с утвержденным планом, — говорится в сообщении.

9 ноября глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил о выводе российский войск из Херсона. Командующий объединенной группировкой российских войск в зоне спецоперации Сергей Суровикин в докладе министру отметил, что Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать. По сведениям командующего, все желающие покинули район боевых действий — это более 115 тысяч человек.

Глава Чечни Рамзан Кадыров указал, что Херсон — тяжелая боевая территория, о чем было известно с самого начала операции. Он подчеркнул, что Суровикин поступил как «настоящий боевой генерал», не боящийся критики, и что именно ему отвечать за солдат, «ему виднее».