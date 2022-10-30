Российские военные вышли к окраинам Павловки в ДНР

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Военнослужащие ВДВ РФ

Российские военные вышли к окраинам населенного пункта Павловка в ДНР и продвинулись в глубину обороны противника более чем на три километра, сообщил в ходе брифинга представитель Минобороны Игорь Конашенков. Шесть украинских военных, по его словам, сдались в плен. Он добавил, что ВС РФ также овладели рядом опорных пунктов и господствующих высот на Южно-Донецком направлении.

Штурмовые отряды российских войск в ходе наступления продвинулись в глубину обороны противника более чем на три километра и вышли к южным окраинам населенного пункта Павловка Донецкой Народной Республики, — сказал Конашенков.

Также российские военные пресекли попытки наступления ВСУ на Краснолиманском направлении, отбросили украинских солдат и иностранных наемников на исходные позиции на Купянском и Николаево-Криворожском направлении. По словам Конашенкова, на всех этих участках было уничтожено свыше 580 бойцов ВСУ. Также ликвидированы три танка, 11 боевых машин пехоты, 16 бронетранспортеров и 35 автомобилей.

30 октября командир батальона «Восток» Александр Ходаковский также сообщил в Telegram-канале о частичном взятии под контроль Павловки. По его словам, бои за населенный пункт продолжаются и фронт «оживился до предела».

Фронт оживился до предела, вчера только по нашему подразделению шесть невозвратных. <...> Наступление — всегда затратная штука. Но Павловка частично наша — бои продолжаются, — написал Ходаковский.

Ранее Telegram-канал «Операция Z. Военкоры Русской Весны» сообщил, что Вооруженные силы России смогли прорвать линию обороны ВСУ за населенным пунктом Пески в ДНР и продолжить наступление. По данным канала, военнослужащие ВС РФ закрепились вблизи населенного пункта Водяное и продолжают вести бои с украинскими бойцами. Минобороны не подтверждало данную информацию.