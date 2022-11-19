Российские военные врачи создали новый способ восстановления рук и ног

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты главного военного клинического госпиталя им. Н.Н. Бурденко Минобороны России в Москве создали новый способ восстановления рук и ног, сообщили в военном ведомстве. Как передает РИА Новости, травматологи и хирурги разработали и внедрили новый способ 3D-моделирования имплантатов для полноценного восстановления конечностей пациентов с тяжелыми минно-взрывными и огнестрельными ранениями, полученными во время СВО.

Впервые в медицинской практике военными врачами Главного военного клинического госпиталя им. Бурденко Минобороны России в Москве был разработан и внедрен новый способ 3D-моделирования имплантатов для полноценного восстановления конечностей пациентов <...> Новая технология позволяет, в частности, создавать для каждого пациента индивидуальный трехмерный имплантат, — сообщили в Минобороны.

Уточняется, что имплантаты будут полностью соответствовать по размерам и форме утраченному фрагменту кости пострадавшего. Их устанавливают в область повреждения, а затем заполняют фрагментами костных тканей, которые берут с других костей, трансплантируют или выращивают с использованием стволовых клеток пациента. По данным Минобороны, технология также позволяет восстанавливать суставы и воссоздавать мышцы и ткани пациента, в том числе кожу.

Заместитель главного травматолога Минобороны России Леонид Брижань подчеркнул, что 3D-моделирование имплантатов — это уникальный подход. По его словам, технология не имеет аналогов в мире.

Уточняется, что первый пациент, опробовавший на себе разработку, уже полностью восстановился после имплантации ему значительной части большеберцовой кости ноги. В госпитале ему сделали операцию, а после нее, пройдя курс реабилитации, мужчина по собственному желанию вернулся в зону СВО.

Реабилитационно-образовательный центр для военнослужащих, получивших ранения в ходе спецоперации на Украине, действует в России с апреля. Он расположен в филиале госпиталя Вишневского в Москве. В программе также предусмотрен индивидуальный подход к oпределению дальнейшего служебного предназначения и особый порядок прохождения военной службы, предоставление социальных льгот и гарaнтий, жилищное обеспечение