Российские военные уничтожили украинские РСЗО на Купянском направлении

Фото: МО РФ

Подразделения Западной группировки войск при поддержке артиллерии нанесли удар по позициям Вооруженных сил Украины на Купянском направлении в зоне специальной военной операции, сообщило Министерство обороны РФ. По данным военного ведомства, потери противника составили до 100 человек, также ликвидированы три боевые машины РСЗО Vampire и одна РСЗО «Ольха».

На Купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 14-й, 21-й, 43-й, 92-й и 115-й механизированных бригад ВСУ, а также 117-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новоегоровка, Ивановка и Берестовое Харьковской области, — говорится в сообщении.

Помимо этого, российские военные нанесли огневое поражение скоплениям бойцов 100-й территориальной обороны и 5-й бригады Нацгвардии Украины на Краснолиманском направлении. В районах Червоной Дибровы и Серебрянского лесничества ВСУ потеряли до 120 человек убитыми и ранеными, две машины и три боевых бронированных автомобиля. Кроме того, в Харьковской области был уничтожен склад с боеприпасами.

Ранее российские артиллеристы сорвали девять попыток украинских войск провести ротацию на Южно-Донецком направлении. Противник потерял полевой склад боеприпасов и три единицы автомобильной техники.