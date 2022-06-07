Российские военные уничтожили три украинских С-300 под Краматорском

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Ракетными войсками и артиллерией ВС России выведены из строя три пусковые установки украинских зенитных ракетных комплексов С-300 в районе Краматорска, сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале. Также уничтожены три установки реактивных систем залпового огня «Град», 10 единиц бронетехники и несколько сотен бойцов ВСУ.

В результате ударов уничтожено более 400 националистов, 10 единиц бронетехники, три установки реактивных систем залпового огня «Град», 10 специальных автомобилей, а также три пусковые установки зенитных ракетных комплексов С-300 в районе Краматорска, — говорится в сообщении.

Кроме того, ударами артиллерии уничтожена переданная Норвегией 155-мм самоходная установка М109А3, две 155-мм гаубицы М777 производства США, а также семь орудий полевой артиллерии, сообщает военное ведомство.

Также за прошедшие сутки российская авиация уничтожила девять танков и два «Града» ВСУ.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры работы самоходных артиллерийских установок (САУ) «Мста-С» по уничтожению военной техники и укрепленных позиций ВСУ. Атака ВС РФ была осуществлена с помощью высокоточных снарядов «Краснополь» калибром 152 мм.