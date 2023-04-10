Российские военные уничтожили пункты теробороны ВСУ под Херсоном и в ДНР

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» в зоне СВО

Российские военные уничтожили два пункта территориальной обороны ВСУ в Донецкой Народной Республике и в Херсонской области, сообщил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Также ВС России поразили три склада боеприпасов украинской армии в ДНР, ЛНР и под Харьковом.

В районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики и Новоберислав Херсонской области поражены пункты управления 125-й, а также 126-й бригад территориальной обороны., — сказал Конашенков.

Суммарно за сутки в результате действий Вооруженных сил России на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях в зоне СВО погибли около 530 украинских военных, а также было уничтожено 15 боевых бронированных машин, два пикапа, 25 автомобилей, американская артиллерийская система M777, пять самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», гаубицы «Мста-Б» и Д-30, три гаубицы Д-20 и 11 беспилотников.

Накануне Минобороны России сообщило, что российские военные поразили передовой командный пункт оперативной группировки украинских войск «Харьков» в районе населенного пункта Великий Бурлук Харьковской области. По данным ведомства, в течение суток ВС России уничтожили 98 артиллерийских подразделений ВСУ в 127 районах.