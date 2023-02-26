ВС России уничтожили шесть групп диверсантов ВСУ на Купянском направлении

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

БТР-82 ВС РФ ведет огонь по позициям ВСУ

Российские военные уничтожили шесть диверсионно-разведывательных групп ВСУ на Купянском направлении, заявил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, общие потери украинских военных на этом направлении составили до 60 человек, также были уничтожены четыре единицы боевой техники.

На Купянском направлении <...> в районах населенных пунктов Першотравневое, Табаевка, Синьковка, Ягодное и Крахмальное Харьковской области уничтожены шесть диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля, — сказал Конашенков.

Кроме этого, ВС России удалось уничтожить узел связи 110-й мотопехотной бригады ВСУ вблизи населенного пункта Авдеевка в ДНР. Также был нанесен удар по ремонтной базе ВСУ вблизи села Старорайское.

В общей сложности за сутки в ходе боевых действий на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях были убиты около 435 украинских военных.

Также ВС РФ уничтожили два склада боеприпасов, вертолет Ми-8, танк, девять боевых бронированных машин, боевая машина пехоты, шесть пикапов, 10 автомобилей, по одной самоходной артустановке «Акация» и «Гвоздика», гаубица Д-20 и три гаубицы Д-30, американская РЛС AN/TPQ-37, а также семь беспилотников.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что украинские диверсанты активизировались в регионе и предпринимают попытки проникнуть вглубь под видом российских военных. По его словам, власти Украины пытаются любым путем подорвать мирную жизнь в регионе. Все провокации со стороны Киева пресекаются, отметил он.