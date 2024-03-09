Российские военные уничтожили С-300 и склады боеприпасов ВСУ МО: российские военные уничтожили комплекс С-300 ВСУ в районе Покровки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Истребитель-бомбардировщик Су-34

Вооруженные силы России уничтожили зенитно-ракетный комплекс С-300 украинской армии в районе населенного пункта Покровка в ДНР, а также склады боеприпасов и пункт управления БПЛА ВСУ в районе Степового Запорожской области, сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале. Отмечается, что удары по объектам противника наносились пилотами оперативно-тактической авиации, военнослужащими ракетных войск, артиллеристами и операторами беспилотников.

Уничтожены <...> склады боеприпасов 43-й артиллерийской, 3-й штурмовой, 47-й механизированной бригад ВСУ, пункт управления беспилотными летательными аппаратами 126-й горно-штурмовой бригады ВСУ, <...> живая сила и военная техника в 127 районах, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на Донецком направлении Южная группировка российских войск заняла более выгодные рубежи. Военные нанесли поражение формированиям 81-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой, 5-й и 92-й штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка в ЛНР, Георгиевка, Клещеевка, Красное, Курдюмовка и Новомихайловка в ДНР.

При этом уточняется, что ВСУ потеряли свыше 300 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, гаубицу Д-20 и зенитный ракетный комплекс «Стрела-10», а также полевой склад боеприпасов.

Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения Западной группировки войск отразили пять контратак штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении. Боестолкновения развернулись в районе озера Лиман.