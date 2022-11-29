Российские военные уничтожили украинскую РЛС «Пеликан»

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Российские военные уничтожили в Днепропетровской области украинскую радиолокационную станцию «Пеликан», сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он добавил, что в ДНР российские войска уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 американского производства.

В районе населенного пункта Маломихайловка Днепропетровской области уничтожена украинская радиолокационная станция целеуказания зенитным ракетным комплексам «Пеликан», —сказал Конашенков.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по системе военного управления Украины и связанным с ним энергетическим объектам. В Минобороны пояснили, что таким образом удалось помешать переброске живой силы, иностранного вооружения, бронетехники и боеприпасов ВСУ в район боевого соприкосновения.

27 ноября представитель Народной милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко заявил, что ВСУ за сутки потеряли три танка, шесть БТР, две артиллерийские установки, один БПЛА, а также 20 единиц специальной автомобильной техники. Он добавил, что украинская армия потеряла до 85 человек в боях против военнослужащих Луганской Народной Республики.