Российские военные уничтожили пункт управления «Иностранного легиона»

Фото: МО РФ

Российские военнослужащие уничтожили пункт управления формирования «Иностранный легион» в зоне специальной военной операции, сообщили в Министерстве обороны России. По данным ведомства, с 24 по 29 сентября также было нанесено девять групповых ударов по военным объектам Украины, в том числе по пунктам размещения наемников и по складам боеприпасов.

В Минобороны РФ подчеркнули, что российским войскам удалось нарушить поставки иностранных вооружений украинским подразделениям. Благодаря действиям бойцов армии РФ также было нарушено обеспечение подразделений противника, действующих на Запорожском и Донецком направлениях. Два крупных арсенала с оружием для ВСУ были полностью уничтожены.

В период с 24-го по 29-го сентября Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено девять групповых ударов. <...> В результате ударов уничтожены: пункт управления формирования «Иностранный легион», два крупных арсенала с вооружением и боеприпасами, а также нарушены поставки вооружений иностранного производства, — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, российские десантники уничтожили наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины на правом берегу Днепра. Он располагался неподалеку от Антоновского моста. Для нанесения удара по украинским позициям использовались комплексы «Конкурс» и «Корнет».