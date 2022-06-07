Российские военные уничтожили на Украине гаубицы из США и Норвегии

Фото: us-pacific-command/flickr.com

Российская артиллерия за 6 июня смогла уничтожить одну норвежскую 155-мм самоходную установку М109А3 и две 155-мм гаубицы М777 производства США, сообщил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он добавил, что были уничтожены несколько минометов и самоходная артиллерийская установка «Пион».

В результате ударов артиллерии уничтожена одна переданная Норвегией 155-мм самоходная установка М109А3, две 155-мм гаубицы М777 производства США, а также семь орудий полевой артиллерии и минометов, в том числе 203-мм самоходная артиллерийская установка «Пион», — сказал Конашенков.

7 июня Минобороны России опубликовало кадры работы самоходных артиллерийских установок (САУ) «Мста-С» по уничтожению военной техники и укреплённых позиций ВСУ. Атака ВС РФ была осуществлена с помощью высокоточных снарядов «Краснополь» калибром 152 мм.