Российские военные ударили «Калибрами» по штабу ВСУ во время совещания Минобороны РФ сообщило об уничтожении высокоточными ракетами «Калибр» пункта управления ВСУ

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Пуск высокоточной крылатой ракеты «Калибр» с надводного корабля

Высокоточными ракетами большой дальности «Калибр» Военно-морские силы РФ нанесли удар по пункту управления украинских войск в районе села Широкая Дача Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ в Telegram. Уточняется, что попадание произошло в момент, когда там проходило рабочее совещание командования оперативно-стратегической группировки войск «Александрия». В результате уничтожено более 50 офицеров ВСУ.

В результате удара уничтожено свыше 50 генералов и офицеров ВСУ, в том числе генерального штаба, командования группировки войск «Каховка», десантно-штурмовых войск и соединений, действующих на Николаевском и Запорожском направлениях, — говорится в сообщении.

Также за прошедшие сутки «Калибрами» выведены из строя десять гаубиц М777 и порядка 20 боевых бронированных машин на территории трансформаторного завода в Николаеве. Техника была поставлена западными странами в течение последних 10 дней, сообщает военное ведомство.

Накануне американский эксперт в области безопасности Алекс Бэтли заявил, что российские крылатые ракеты «Калибр» являются смертоносным и точным оружием. Он отметил, что благодаря своим впечатляющим характеристикам они дают серьезный наступательный потенциал даже небольшим платформам, включая корветы.