Российские военные уничтожили хранилище топлива ВСУ под Чугуевом Минобороны РФ: высокоточными ракетами уничтожено хранилище топлива для техники ВСУ под Чугуевом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ходе специальной военной операции РФ высокоточными ракетами с воздуха уничтожено хранилище топлива для техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Чугуева Харьковской области, сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале. Также, по данным ведомства, российские ракеты поразили четыре украинских склада с вооружением и боеприпасами.

В районах Малиновки Харьковской области, Спорного (ДНР), Звановки (ЛНР) уничтожены четыре склада с вооружением и боеприпасами. В районе населенного пункта Чугуев Харьковской области уничтожено хранилище топлива для техники ВСУ, — говорится в сообщении.

Кроме того, в районе Харькова уничтожен бронетанковый завод, где ремонтировали танки и другую технику ВСУ. Также за прошедшие сутки поражены два пункта управления украинской армии и батарея реактивных систем залпового огня «Ураган».

Ранее Минобороны опубликовало видео работы экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 на Украине. На кадрах летчик наводит неуправляемые ракеты на заданный квадрат, снижает высоту и залетает в овраг для защиты от ответного удара.