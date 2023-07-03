Российские военные уничтожили диверсантов ВСУ на Запорожском направлении Минобороны: ВС РФ уничтожили группу диверсантов ВСУ на Запорожском направлении

Фото: mod_russia/t.me

Российские военные уничтожили группу украинских диверсантов вблизи населенного пункта Марфополь Запорожской области, сообщил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, за сутки на Запорожском направлении ВСУ потеряли около 190 военных и 19 единиц техники, включая два танка.

В районе населенного пункта Марфополь Запорожской области уничтожена украинская ДРГ. Потери противника на данных направлениях за сутки составили до 190 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, семь боевых бронированных машин, в том числе БМП Bradley производства США, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, две гаубицы «МСТА-Б», а также гаубицы Д-20 и Д-30, — сказал Конашенков.

Кроме этого, Вооруженные силы России уничтожили три украинские диверсионные группы в районе населенных пунктов Червоная Диброва и Кузьмино Луганской Народной Республики, и около Синьковки Харьковской области.

Суммарно за сутки в результате действий российских сил на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях в зоне СВО погибли около 590 украинских военных. Также были уничтожены пять складов с боеприпасами, три танка, три боевые машины пехоты, 12 боевых бронированных машин, девять пикапов, 11 автомобилей, гаубица Д-20, три гаубицы Д-30, четыре гаубицы «МСТА-Б», две американские артиллерийские системы М777, американская самоходная гаубица М109 Paladin, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и 14 беспилотников. Кроме этого, в небе над Херсонской областью был сбит украинский самолет Су-27.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что ВСУ могут начать второй этап контрнаступления с бомбардировок тыловых позиций российской армии в Запорожской области. Последуют обстрелы Чонгарского моста, Токмака и Мелитополя, отметил он.