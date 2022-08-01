Российские военные уничтожили две установки HIMARS в Харькове Минобороны: ВС РФ в Харькове уничтожили две пусковые установки HIMARS

Фото: AFLO/Global Look Press

Вооруженные силы России высокоточным ударом по заводу в Харькове уничтожили две американские пусковые установки HIMARS, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Также, по его словам, ликвидированы 53 украинских бойца, включая иностранных наемников, располагавшихся на территории предприятия.

В результате высокоточного удара в городе Харькове на территории завода «Украинские энергетические машины» уничтожены две американские пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS. Также уничтожены 53 украинских националиста и иностранных наемника, — сказал Конашенков.

Кроме того, ВКС РФ вывели из строя пункт временной дислокации 92-й механизированной бригады ВСУ в районе Харькова, добавил Конашенков. Всего уничтожено до 200 человек личного состава и семь единиц бронетехники.

Накануне российские войска нанесли удар по базе нацформирования «Кракен» на территории харьковского техникума. В результате было уничтожено до 350 военных и 11 единиц техники.