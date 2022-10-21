Российские военные уничтожили два склада боеприпасов ВСУ Минобороны России: в Херсонской области и в Запорожье уничтожены два склада боеприпасов ВСУ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Армейская авиация, ракетные и артиллерийские войска России за сутки уничтожили два склада боеприпасов украинской армии в районах села Украинка Херсонской областью и города Запорожье, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Кроме того, по его словам, поражены три пункта управления близ Дробышево Донецкой Народной Республики и Нововознесенского Херсконской области, а также 69 артиллерийских подразделений на огневых позициях.

В районах населенных пунктов Украинка Херсонской области и города Запорожье уничтожены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, — сказал Конашенков.

Он также отметил, что выведены из строя подразделения ВСУ и иностранных наемников в восьми пунктах временной дислокации в районах Камышевахи Запорожской области, Садка, Безыменного, Пятихаток Херсонской области, Краматорска, Артемовска в ДНР, а также Николаева и Запорожья.

Ранее Конашенков сообщил, что Вооруженные силы России сорвали две попытки наступления украинских войск на Николаево-Криворожском направлении в Херсонской области. Генерал-лейтенант добавил, что также были предотвращены попытки диверсионно-разведывательных групп ВСУ проникнуть в тыл. Отмечается, что диверсанты пытались это сделать в темное время суток.