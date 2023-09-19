Российские военные уничтожили беспилотник в Орловской области МО РФ: средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Орловской областью

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Российские военные уничтожили украинский беспилотник в небе над Орловской областью, сообщает Минобороны РФ. По данным ведомства, это не первая атака, которую ВСУ попытались осуществить в регионе 19 сентября.

19 сентября около 22.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Орловской областью, — говорится в сообщении Минобороны.

Около часа назад в российском оборонном ведомстве также сообщали о предотвращении воздушных атак двух беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины в Белгородской и Орловской областях. По информации Минобороны, оба инцидента произошли примерно в 21:00 мск.

В этот же день пресс-служба Минобороны России сообщила, что силы противовоздушной обороны сбили еще один украинский беспилотник самолетного типа в небе над Белгородской областью. В ведомстве подчеркнули, что дрон пытался совершить террористическую атаку. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.