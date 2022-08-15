Российские военные уничтожили базу иностранных наемников под Харьковом Минобороны России: ВКС ликвидировали более 100 наемников из Польши и Германии в Харьковской области

Фото: Валентин Капустин/РИА Новости

Воздушно-космические силы (ВКС) России высокоточными ракетами уничтожили базу иностранных наемников в поселке Золочев Харьковской области, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга. Он уточнил, что уничтожено свыше 100 и ранено более 50 военных из Польши и Германии.

Высокоточным оружием ВКС России поражен пункт временной дислокации иностранных наёмников в районе населенного пункта Золочев Харьковской области. Уничтожено свыше 100 и ранено более 50 боевиков из Польши, а также Германии, — сказал Конашенков.

Также, по его словам, ВКС РФ поразили боевые позиции 63-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Белогорка и Лозовое в Херсонской области, потери украинской армии превысили 160 человек. Кроме того, близ Марьинки Донецкой Народной Республики артиллерийским ударом уничтожено более 70% личного состава третьего батальона 66-й механизированной бригады ВСУ.

Сегодня утром журналист и бывший морпех США, уехавший в ДНР, Джон Марк Дуган заявил, что в корпусе американской морской пехоты у военнослужащих, воюющих за Украину, есть пророссийские настроения. Некоторые солдаты не верят западным СМИ, отметил он.

Ранее сообщалось о гибели одного из лучших летчиков ВСУ Антона Листопада. Известно, что он около двух месяцев назад был награжден орденом мужества, который ему передал лично президент Украины Владимир Зеленский.