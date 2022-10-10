Российские военные уничтожили базу диверсантов ВСУ Минобороны сообщило об уничтожении пункта дислокации диверсионной разведгруппы ВСУ из гаубицы «Мста-Б»

Фото: Министерство обороны РФ

Расчет 152-мм гаубицы «Мста-Б» уничтожил пункт временной дислокации диверсионной разведгруппы Вооруженных сил Украины в ходе специальной военной операции, сообщило Минобороны России в соцсетях. Уточняется, что группировка расположилась в одном из домов в заброшенном садовом кооперативе и планировала подобраться к российским позициям.

Залпами осколочно-фугасных снарядов расчет гаубицы поразил временный пункт дислокации националистов и уничтожил их автотранспорт. Выжившие в панике разбежались по ближайшим канавам и кустам, — говорится в сообщении.

Выполнив боевую задачу, артиллеристы показали, как устроен быт в подразделении диверсантов ВСУ, продемонстрировав один из своих блиндажей, оборудованный в качестве столовой.

Ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о взятии в плен двух офицеров Главного управления разведки Минобороны Украины. Это произошло на Андреевском направлении. Также он рассказал о ситуации, которая сложилась в регионе: по его словам, украинские военные попытались тактическими группами прорваться в направлении Борозенского, однако получили отпор.