Российские военные уничтожили арсенал авиационных средств поражения ВСУ

Фото: МО РФ

ВС России уничтожили украинский арсенал авиационных средств поражения в Черкасской области, сообщило Министерство обороны РФ. В районах населенных пунктов Степовая Новоселовка Харьковской области, Серебрянка (ДНР) и Лепетиха Николаевской области были поражены пункты управления 43-й, 67-й механизированных бригад, 35-й бригады морской пехоты и 31-й бригады оперативного назначения. Всего, по данным МО, за прошедшие сутки были уничтожены около 860 военных ВСУ.

В районе населенного пункта Дубиевка Черкасской области уничтожен арсенал авиационных средств поражения ВСУ, — говорится в сообщении военного ведомства.

Днем ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 44 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины. По данным военного ведомства, беспилотники сбили в небе над Донецкой и Луганской народными республиками, а также в Запорожской области. В общей сложности с начала проведения специальной военной операции на Украине российские силы ликвидировали 8392 украинских БПЛА.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что Вооруженные силы Украины потеряли за неделю в регионе почти 750 военнослужащих убитыми, 13 танков, 25 бронемашин и БМП. По его словам, украинская армия не оставляет попыток атаковать российские позиции обороны в районах населенных пунктов Копани, Работино, Новопрокоповка и Вербовое.