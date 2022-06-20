Российские военные ударили «Ураганами» по замаскированным позициям ВСУ Минобороны показало работу РСЗО «Ураган» по уничтожению замаскированных позиций ВСУ

Фото: мо рф

Минобороны России показало кадры работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» Западного военного округа по уничтожению замаскированных позиций Вооруженных сил Украины. В ведомстве уточнили, что скрытые цели удалось обнаружить с помощью беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10».

После получения координат целей расчеты 220-мм РСЗО «Ураган» Западного военного округа нанесли удар по выявленным позициям противника, — говорится в сообщении.

Военнослужащие РФ уточнили, что среди уничтоженных объектов — командные пункты и артиллерия противника.

Ранее Минобороны опубликовало кадры, на которых показана работа ракетных комплексов «Искандер-М» в ходе спецоперации на Украине. На видео запечатлено уничтожение командных пунктов, узлов связи, объектов противовоздушной обороны, складов с вооружением и боеприпасами ВСУ.