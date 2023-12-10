Российские военные ударили по месту сбора двух групп ВСУ МО: ВС РФ ударили по месту сбора тактических групп «Катран» и «Омаха» ВСУ

Фото: МО РФ

Российская армия нанесла удар по месту сбора командного состава тактических групп «Катран» и «Омаха» Вооруженных сил Украины, сообщили в пресс-службе Минобороны. Также ВС России ударили по хранилищу топлива для бронетехники ВСУ.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение по месту сбора командного состава тактических групп «Катран» и «Омаха» Вооруженных сил Украины, а также хранилищу топлива для бронетехники ВСУ, живой силе и военной технике в 128 районах, — сказано в сообщении.

Кроме того, военные РФ нанесли огневое поражение скоплениям украинской живой силы у Артемовского, Красного, Клещеевки, Андреевки, Курдюмовки, Марьинки. Общие потери противника за последние сутки составили более 500 украинских военных, пояснили в ведомстве.

Ранее RT показало кадры удара Вооруженных сил России по позициям украинской армии на Донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции. По информации военного корреспондента Влада Андрицы, бойцы спецназа «Ахмат» вместе с 4-й отдельной мотострелковой бригадой ликвидировали пункты дислокации противника под Клещеевкой.