Российские военные ударили по авиабазе ВСУ в Кировоградской области Минобороны сообщило об ударе по военным объектам ВСУ в Одессе и Кировоградской области

Фото: МО РФ

В ночь на 19 июля российские военные нанесли удар по авиабазе Канатово в Кировоградской области, сообщил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, все цели атаки были поражены. Также он подтвердил, что российские войска атаковали объекты военной промышленности в Одессе.

Сегодня ночью ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием морского и воздушного базирования по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов ВСУ в районе города Одесса, а также по авиабазе Канатово воздушных сил Украины в Кировоградской области. Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута, — сказал Конашенков.

Кроме этого, военнослужащие ВС РФ уничтожили 10 складов техники и боеприпасов ВСУ в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областях, и в ДНР. Также была уничтожена база горюче-смазочных материалов в районе города Запорожье.

Российским военным также удалось продвинуться на Купянском направлении на 1 км в глубину и на 2 км по фронту. В ходе продвижения железнодорожная станция Молчаново Харьковской области была взята под контроль ВС РФ.

Суммарно за сутки в результате действий российских военных на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях в зоне СВО погибли около 730 бойцов ВСУ, а также были уничтожены 59 единиц техники, включая вертолет Ми-8, и 18 беспилотников.

Ранее представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук заявил, что ночные удары ВС РФ по порту Одессы были масштабными и адскими. По его словам, пока власти города не готовы предоставить информацию об ущербе и пострадавших.

До этого сообщалось, что российские военные поразили нефтебазу в Одессе с помощью ракетных ударов. Кроме того, повреждения получило хранилище топлива. По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, взрывы прогремели в других регионах Украины, в том числе в Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях. Сообщения об ударах поступали и из подконтрольного Киеву Запорожья.