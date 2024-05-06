Российские военные ударили из минометов по опорному пункту ВСУ МО РФ: минометчики ликвидировали опорный пункт ВСУ на Донецком направлении

Фото: МО РФ

Минометчики 1-го армейского корпуса российской армии ликвидировали опорный пункт Вооруженных сил Украины на Донецком направлении, сообщили в пресс-службе Минобороны России. Получив сведения о координатах и характере цели, военнослужащие выстрелили из миномета калибра 120 миллиметров и поразили опорный пункт с замаскированной огневой позиции, передает ТАСС.

Артиллеристы 1-го армейского корпуса Южной группировки войск точным минометным огнем уничтожили опорный пункт подразделений ВСУ на Донецком направлении специальной военной операции, — говорится в публикации.

В министерстве уточнили, что оператор БПЛА провел корректировку после первого пристрелочного выстрела. Затем последовали еще два залпа, после которых цель была поражена.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков сообщил о взятии российскими войсками под контроль украинского опорного пункта в Красногоровке в ДНР. По его словам, объект находился на территории местного кирпичного завода. Минобороны России не комментировало эту информацию.

До этого начальник пресс-службы группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что российские военные обнаружили и поразили 380 украинских объектов за сутки. Удары пришлись по 12 опорным пунктам и около 100 позициям полевой артиллерии противника.