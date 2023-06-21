Российские военные сражаются с холерой в Херсонской области Минобороны: войска РХБЗ и МЧС обеззараживают Херсонскую область от эпидемии холеры

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Войска радиационной, химической и биологической защиты совместно с сотрудниками МЧС проводят работы по обеззараживанию местности, пострадавшей от затопления после разрушения Каховской ГЭС и дамбы на Каховском водохранилище, заявил в беседе с ТАСС на полях МВМС-2023 начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По его словам, мероприятия проводятся с целью недопущения распространения инфекций, в том числе холеры.

МЧС совместно с войсками РХБЗ выполняет комплекс мероприятий по обеззараживанию территорий, которые там затронуты. <...> Здесь много факторов, много рисков, которые в зависимости от нас могут развиваться. Быть готовыми, выполнять свою задачу — и все будет нормально, — сказал Кириллов.

Он отметил, что объемы работы в Херсонской области сравнительно невысоки. По мнению генерала, никаких проблем на затопленных ранее территориях возникнуть не должно.

Как сообщил ранее глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, число жертв в результате подрыва Каховской ГЭС увеличилось до 41 человека. Он добавил, что все силы МЧС и коммунальщиков брошены на откачку канализационных станций и объектов водоснабжения, а также подстанций. За 20 июня удалось подключить к энергоснабжению три пятиэтажки Алешек и пять многоквартирных домов в Гопрах (Голая Пристань). Кроме того, прививки от опасных инфекций получили уже 3,5 тысячи человек.