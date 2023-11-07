Российские военные сорвали атаку 17 БПЛА над Черным морем МО: ПВО РФ уничтожила и перехватила 17 украинских БПЛА над Черным морем и Крымом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские средства ПВО уничтожили девять и перехватили восемь беспилотных летательных аппаратов ВСУ над Черным морем и Крымским полуостровом, сообщили в Минобороны РФ. Попытка атаки была предпринята утром 7 ноября.

Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением 17 БПЛА самолетного типа на объекты на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО девять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожено и восемь перехвачено над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о попытке атаки беспилотных летательных аппаратов на регион. В результате сработали системы ПВО. Согласно данным губернатора, были сбиты по меньшей мере пять беспилотников. При этом обломки одного БПЛА упали на крышу частного жилого дома в Андреевке. Произошло возгорание, которое было оперативно потушено прибывшими на место экстренными службами. По имеющимся данным, в результате инцидента никто не пострадал.

До этого стало известно о попытке Вооруженных сил Украины атаковать территорию Крыма с помощью 16 беспилотных летательных аппаратов. Украинская армия запустила дроны со стороны Херсонской области. Все они были уничтожены системами противовоздушной обороны.