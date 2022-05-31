Российские военные снова сбили украинский беспилотник у острова Змеиный Минобороны РФ: уничтожены семь пунктов управления, шесть беспилотников и штурмовик ВСУ

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

За сутки в ходе российской спецоперации на Украине ракетами и авиацией поражены семь пунктов управления, 82 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники, радиолокационная станция и два склада боеприпасов ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны. Кроме того, в районе населённого пункта Кобзарцы (Николаевская область) сбит штурмовик ВСУ Су-25. В районах Донецка, Макеевки, Попасной, Липцов и Больших Проходов сбиты пять украинских беспилотников. Один БПЛА уничтожен в районе острова Змеиный.

Всего в результате ударов авиации уничтожено до 290 националистов и 23 единицы вооружения и военной техники ВСУ, — сказано в сообщении.

Ракетными войсками и артиллерией поражено 38 пунктов управления, 417 районов живой силы и военной техники, 46 позиций артиллерийских и минометных батарей. Уничтожены 36 единиц вооружения и военной техники, в том числе батареи РСЗО «Ураган» и «Град», два склада боеприпасов, а также склад топлива.

Ранее стало известно, что армия РФ получила партию усовершенствованных боевых машин БРМ-1К, которые предназначены для разведки на поле боя. В новых БРМ унифицировали базовое боевое отделение, как в БТР-82А, установили современные двигатели, средства связи и бортовую технику, а также добавили навигацию, средства разведки и приборы наблюдения.