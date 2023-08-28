Российские военные сбили два беспилотника над Брянском Минобороны: два БПЛА были уничтожены средствами ПВО над Брянской области

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Российские военные в ночь на 28 августа пресекли новую попытку террористической атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) со стороны Украины, сообщает Минобороны РФ. Два дрона были сбиты в небе над Брянской областью.

Сегодня ночью пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Два беспилотных летательных аппарата были уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией Брянской области, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что беспилотник Вооруженных сил Украины в ночь на 27 августа атаковал Курскую область. Дрон ВСУ был ликвидирован силами противовоздушной обороны. По данным ведомства, пострадавших нет.

27 августа главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что за прошедшую неделю рядом с ее домом упали два дрона. Она отметила, что падение второго беспилотника сопровождалось громким звуком. По ее словам, организаторы подобных атак имеют «типический творческий почерк».

Издание Economist в свою очередь выпустило материал, в котором расссказало, что операторы атакующих российскую территорию украинских беспилотников получают данные о радарах и ПВО от партнеров на Западе.Также источник, близкий к разработчикам модели украинского беспилотного аппарата, указал, что лишь 35–40% дронов долетают до зоны расположения целей.