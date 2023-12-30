Российские военные разгромили склад ВСУ на аэродроме Староконстантинов ВС РФ уничтожили места хранения ГСМ и оружия ВСУ на аэродроме Староконстантинов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Штурмовики Су-25

Российские войска нанесли удар по местам хранения горюче-смазочных материалов и ракетно-артиллерийского вооружения Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ. В том числе разгромлен склад на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области.

Поражены места хранения горюче-смазочных материалов и ракетно-артиллерийского вооружения на аэродроме Староконстантинов Хмельницкой области и в районе населенного пункта Чернобаевка Херсонской области, — сказано в заявлении оборонного ведомства.

Кроме того, уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня «Ольха» украинской армии в Харьковской области. Всего российские войска поразили живую силу и военную технику ВСУ в 118 районах, добавили в ведомстве.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео со спецгруппой натовских наемников, которых российские разведчики уничтожили у Авдеевки. По его данным, англоязычные бойцы пытались атаковать российские позиции. Отмечается, что с иностранными военными был и как минимум один украинец.

Канал пишет, что российским солдатам достались трофеи, среди них оружие и камера GoPro одного из наемников. Журналисты опубликовали видео с флешки, на котором запечатлены зарубежные военные.

До этого Минобороны РФ сообщило, что российские военнослужащие группировки «Восток» сорвали восемь попыток украинских войск провести ротацию сил на Южно-Донецком направлении. Как рассказал начальник пресс-службы группировки Александр Гордеев, ВСУ потеряли до 90 военнослужащих убитыми и ранеными.