Российские военные ударили по пунктам управления ВСУ Минобороны: ВС РФ поразили пункты управления группировки ВСУ «Донецк»

Фото: МО РФ

Российские военные ударили по пунктам управления украинской оперативно-тактической группы «Донецк» в зоне СВО, сообщил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, все назначенные объекты были поражены.

Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием морского и наземного базирования по пунктам управления оперативно-тактической группы «Донецк». Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута, — сказал Конашенков.

Кроме этого, военнослужащие ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ вблизи населенного пункта Выемка Донецкой области, а также хранилище топлива для военной техники, принадлежавшее объединенной группировке украинских войск «Запорожье».

Также в Донецкой, Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях была пресечена деятельность пяти украинских диверсионных групп.

В Минобороны подчеркнули, что за сутки российские военные отразили попытки наступления ВСУ на Краснолиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях в зоне СВО.

Ранее в Минобороны заявили, что российские подразделения отразили атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении. Огнем артиллерии противник был остановлен в районе Макаровки в ДНР, уточнили в ведомстве. В ходе контрбатарейной борьбы артиллеристы «Востока» уничтожили минометный расчет, а также пункт управления беспилотниками в районе Сторожевого. В воздух поднимались и вертолеты армейской авиации группировки «Восток». По данным Минобороны, они поразили скопления военных ВСУ около Макаровки и Новодонецкого.