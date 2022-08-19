Российские военные поразили пункты управления ВСУ Минобороны РФ: ВКС России уничтожили шесть пунктов управления ВСУ и гаубицу M777

Фото: Министерство обороны РФ

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии российских вооруженных сил за сутки уничтожены четыре украинских склада с боеприпасами и оружием в ДНР, Херсонской и Харьковской областях, одна гаубица M777 в Запорожье, а также шесть пунктов управления, сообщили в Минобороны России. Кроме того, силы ПВО РФ перехватили 12 снарядов РСЗО HIMARS и две противорадиолокационные ракеты производства США.

За сутки поражены шесть пунктов управления ВСУ, в том числе 115-й механизированной бригады в районе населенного пункта Артемовск Донецкой Народной Республики, а также живая сила и военная техника ВСУ в 247-ми районах, — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что ВС РФ подавили два взвода РСЗО «Смерч» в ДНР и Запорожской области, а также взвод САУ «Гвоздика». Кроме того, уничтожены более 15 единиц украинской бронетехники на складе 65-й механизированной бригады ВС.

Ранее ВКС России высокоточными ракетами уничтожили базу иностранных наемников в поселке Золочев Харьковской области. Уничтожено свыше 100 и ранено более 50 военных из Польши и Германии. Также российские военные поразили боевые позиции 63-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Белогорка и Лозовое в Херсонской области, потери украинской армии превысили 160 человек. Кроме того, близ Марьинки Донецкой Народной Республики артиллерийским ударом уничтожено более 70% личного состава третьего батальона 66-й механизированной бригады ВСУ