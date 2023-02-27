Российские военные поразили центр радиоэлектронной разведки ВСУ под Киевом

Фото: Министерство обороны РФ

Вооруженные силы России поразили центр радиоэлектронной разведки украинских войск в районе населенного пункта Бровары в Киевской области, сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале. Кроме того, в районе Хмельницкого под удар попал оперативный центр спецопераций «Запад».

В районе населенного пункта Бровары Киевской области поражен центр радиоэлектронной разведки ВСУ, — говорится в сообщении.

Всего за сутки ВС РФ уничтожили около 235 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля, три пикапа, самоходная гаубица «Гвоздика» и две гаубицы Д-20. Кроме того, в районе Червоного Запорожской области уничтожен склад боеприпасов.

Также ВСУ впервые за последнее время предприняли попытку наступления в районе Кременной. По словам подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, командиры предупреждали руководство украинской армии о небоеспособности из-за больших потерь, однако военные были отправлены в атаку, которая была подавлена.

Ранее cоветник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что передовые подразделения группы «Вагнер» ведут бои практически в центре Артемовска. Под контроль взяты почти все дороги в город.