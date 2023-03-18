Минобороны: российские военные поразили бойцов и технику ВСУ в 107 районах

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Российские ракетные войска, авиация и артиллерия поразили живую силу и военную технику ВСУ в 107 районах, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Кроме того, российские средства ПВО за сутки перехватили 15 снарядов РСЗО «HIMARS», «Смерч» и «Ураган».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 89 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 107 районах, — заявил Конашенков.

Представитель Минобороны также сообщил об уничтожении девяти украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Донецкой Народной Республики.

По данным военного ведомства, на Краснолиманском направлении за сутки ликвидированы свыше 100 украинских военнослужащих и уничтожены две боевые бронированные машины, а также самоходная гаубица «Гвоздика». На Донецком направлении за сутки были ликвидированы до 120 бойцов ВСУ, две машины РСЗО «Ураган», гаубица Д-30 и четыре автомобиля, двое из которых бронированные.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях были уничтожены порядка 50 украинских военнослужащих.

Ранее Минобороны опубликовало видео тренировок экипажей российских танков Т-90М. На учениях отработали уничтожение натовских танков Abrams, Leopard и Challenger.