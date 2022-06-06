Российские военные показали работу истребителей Су-34 на Украине Минобороны РФ опубликовало кадры ударов истребителей Су-34 по объектам ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Минобороны России в своем Telegram-канале показало кадры боевых вылетов истребителей Су-34 в ходе специальной военной операции РФ на Украине. В ролике демонстрируется взлет воздушных судов, а также удары высокоточными ракетами по объектам ВСУ, среди которых техника, а также склады вооружения и боеприпасов.

Сейчас выполняли боевой полет. Целью являлось скопление вооружения, а также техники. Цель была обнаружена и поражена высокоточным оружием, — сказал пилот одного из бортов.

Он отметил, что оборудование Су-34 позволяет обнаруживать цели как днем, так и ночью, в простых и сложных метеоусловиях. Для уменьшения вероятности поражения самолет способен выполнять противоракетные и противозенитные маневры с изменением скорости и высоты полета в горизонтальной и вертикальной плоскостях, заключил он.

Накануне российские средства ПВО сбили украинский военно-транспортный самолет Ан-26 в районе Одессы. Сообщается, что на борту воздушного судна находились вооружение и бронетехника ВСУ. Также в течение суток российские противовоздушные системы вывели из строя 10 беспилотников близ ДНР, ЛНР, Запорожской и Харьковской областей.