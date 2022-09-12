Российские военные показали кадры уничтожения минометного расчета ВСУ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минобороны России показало кадры работы разведывательной группы Центрального военного округа, которая уничтожила расчет минометчиков ВСУ под Харьковом в ходе специальной военной операции. Подразделение противника обнаружил старший сержант ВС РФ, после чего получил задачу уничтожить его. Украинские бойцы были ликвидированы с помощью бесшумной снайперской винтовки.

Минометный расчет был уничтожен, то есть задача была выполнена. Уничтожение минометного расчета было необходимо для того, чтобы остальная группа начала движение, так как они препятствовали проходу дальше по указанному маршруту, — рассказал военнослужащий ВС РФ.

В ролике видно, как снайперы пробираются через лесистую местность, занимают позиции и ведут огонь.

Ранее Минобороны опубликовало видео с военной техникой ВСУ, уничтоженной при отражении наступления на Николаево-Криворожском направлении. По словам российских военнослужащих, украинская армия понесла значительные потери не только в арсенале, но и живой силе. На кадрах видны частично или полностью разбитые, обгоревшие корпуса боевых машин. Несколько единиц техники — бронетранспортеры и автомобили — были захвачены в качестве трофеев.